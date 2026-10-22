Optiswiss: Neuzugang für die Region Nordwest/West

Bild: Optiswiss

Thomas Ruland verstärkt das deutsche Vertriebsteam

Thomas Ruland verbindet als staatlich geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister fundiertes Fachwissen mit einem ausgeprägten Verständnis für die Bedürfnisse des augenoptischen Fachhandels. Mit seiner langjährigen Branchenerfahrung als Regional- und Betriebsleiter der Viehoff Gruppe bringt er wertvolle Kompetenzen in seine neue Position ein. Mit seinen Wurzeln in Nordrhein-Westfalen kennt er die Anforderungen und Besonderheiten des regionalen Augenoptikmarktes bestens.

In seiner neuen Funktion als Sales Manager bei Optiswiss verantwortet Thomas Ruland seit dem 01. Oktober 2026 den Vertrieb in der Region Nordwest/West. Er wird bestehende Kundenbeziehungen weiterentwickeln, neue Partnerschaften aufbauen und Augenoptiker mit seiner fachlichen Expertise sowie individuellen Lösungen rund um hochwertige Brillengläser unterstützen. Thomas Ruland berichtet an den Regionalen Verkaufsleiter Stephan Sachau.

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Mit der Verstärkung des Vertriebsteams in Deutschland unterstreicht Optiswiss seine Kompetenz im Bereich hochwertiger Hightech-Brillengläser „Made in Switzerland“. Die Nähe zum Fachhandel und der persönliche Austausch bilden dabei zentrale Bestandteile der Vertriebsstrategie.