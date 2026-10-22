Anzeige
Menicon (Banner)
| |

Optiswiss: Neuzugang für die Region Nordwest/West

VonRedaktion
Bild: Optiswiss

Thomas Ruland verstärkt das deutsche Vertriebsteam

Thomas Ruland verbindet als staatlich geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister fundiertes Fachwissen mit einem ausgeprägten Verständnis für die Bedürfnisse des augenoptischen Fachhandels. Mit seiner langjährigen Branchenerfahrung als Regional- und Betriebsleiter der Viehoff Gruppe bringt er wertvolle Kompetenzen in seine neue Position ein. Mit seinen Wurzeln in Nordrhein-Westfalen kennt er die Anforderungen und Besonderheiten des regionalen Augenoptikmarktes bestens.

In seiner neuen Funktion als Sales Manager bei Optiswiss verantwortet Thomas Ruland seit dem 01. Oktober 2026 den Vertrieb in der Region Nordwest/West. Er wird bestehende Kundenbeziehungen weiterentwickeln, neue Partnerschaften aufbauen und Augenoptiker mit seiner fachlichen Expertise sowie individuellen Lösungen rund um hochwertige Brillengläser unterstützen. Thomas Ruland berichtet an den Regionalen Verkaufsleiter Stephan Sachau.

Anzeige
Bausch+Lomb (Banner)

Mit der Verstärkung des Vertriebsteams in Deutschland unterstreicht Optiswiss seine Kompetenz im Bereich hochwertiger Hightech-Brillengläser „Made in Switzerland“. Die Nähe zum Fachhandel und der persönliche Austausch bilden dabei zentrale Bestandteile der Vertriebsstrategie.

Ähnliche Beiträge

  • Fielmann: Finale Geschäftszahlen leicht unter Halbjahresprognose

    Fielmann hat die endgültigen Kennzahlen zum ersten Halbjahr dieses Jahres veröffentlicht. Weitestgehend wurden vorherige Prognosen bestätigt, der Konzernumsatz blieb mit einem Plus von 11% nur leicht unter den Zahlen aus Juli 2024, als die Hamburger ein Umsatzplus von 12% erwartet hatten.

  • Handwerk: Ehrenamtlich engagierte Augenoptikerin geehrt

    Für den „10. Treffpunkt Ehrenamt Handwerk NRW“ haben die sieben Handwerkskammern in diesem Jahr wieder Persönlichkeiten in ihren Bezirken identifiziert, die mit ihrem Ehrenamt Herausragendes leisten. Dazu zählte mit Ursula Mindermann auch eine Augenoptikerin aus Telgte bei Münster.

  • Silmo d’Or-Awards 2023: Die Nominierungen

    Die Silmo d’Or Awards-Preisverleihung zur Anerkennung von Innovation und Kreativität der augenoptischen Branche ist bereits seit der Einführung ein Highlight der Optik-Fachmesse Silmo Paris. Nun stehen die Nominierten für 2023 fest.

  • Arbeitslosenzahlen in der Augenoptik: Juni 2026

    Der Arbeitsmarkt in der Augenoptik hat sich im Juni leicht abgeschwächt. Bundesweit waren 628 Augenoptiker arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht das einem Anstieg um 0,5%.

  • Oakley: Ausrüstung für das Team USA bei Olympia

    Knapp ein Jahr vor der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024 in Paris hat Oakley angekündigt, dass die Sportbrillenmarke offizieller Partner des Teams USA und der Olympischen und Paralympischen Spiele LA28 sein wird.

  • Hoya: Verkehrssicherheit der Miyosmart-Brillengläser bestätigt

    Hoya Miyosmart Brillengläser mit der D.I.M.S.-Technologie sind wie auch niedrig dosiertes Atropin eine effektive Methode zur Verlangsamung der progressiven Myopie im Kindesalter. Eine unabhängige Studie stellte nun fest, dass Miyosmart Brillengläser allein, aber auch in Kombination mit gering dosiertem Atropin, die Sicherheit im Straßenverkehr nicht beeinträchtigen.