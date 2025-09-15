|

Pro Retina: Beteiligung am ersten „Tag der Selbsthilfe“

VonRedaktion
Ein junger Mann mit Blindenstock sitzt auf einer Parkbank in einem grünen Stadtpark.
Die Selbsthilfevereinigung von Menschen mit Netzhautdegenerationen Pro Retina unterstützt den neu ins Leben gerufenen Aktionstag „Tag der Selbsthilfe“, der am 16. September 2025 erstmals begangen wird. Foto: sedrik2007/envato

Bundesweiter Aktionstag am 16. September

Am 16. September 2025 findet erstmals der bundesweite Aktionstag der Selbsthilfe statt. Initiiert wurde er von der Nationalen Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (NAKOS) und der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen (DAG SHG). Pro Retina Deutschland e.V. beteiligt sich aktiv an der Aktion.

Für Menschen mit Seheinschränkungen bietet die Selbsthilfe Orientierung und Austausch. Die Berater von Pro Retina sind selbst betroffen und können auf Basis eigener Erfahrungen unterstützen. In vielen Kliniken bietet die Organisation ergänzende Sprechstunden an.

Selbsthilfe unterstützt Betroffene und entlastet Fachpersonal

Auch medizinisches Personal profitiert von der Selbsthilfe, da sie praktische Fragen zum Alltag auffängt. Für die Beratenden selbst bedeutet das Engagement eine sinnvolle Tätigkeit, die Selbstvertrauen und Lebensmut stärken kann.

Ziel des ersten Aktionstags „Tag der Selbsthilfe“ ist es nun, die gesellschaftliche Bedeutung der Selbsthilfe sichtbar zu machen und mehr Aufmerksamkeit für ihre positiven Wirkungen zu schaffen. Die gemeinnützige Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Netzhauterkrankungen Pro Retina informiert dazu über ihre Social-Media-Kanäle.

