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Rodenstock übernimmt kroatischen Distributor

VonRedaktion
Bild: Rodenstock

NI-VA Lens und DEA Lens Project übernommen

Mit der Akquisition der führenden kroatischen Anbieter von Brillengläsern sowie optischen und ophthalmologischenGeräten, übernimmt Rodenstock nicht nur langjährige Partner, sondern beschleunigt zudem seinen regionalen Vertriebsaufbau in Osteuropa.

DEA Lens d.o.o. und NI-VA Lens d.o.o. vertreiben und verkaufen Brillengläser sowie optische und ophthalmologische Geräte. DEA Lens Project d.o.o. wurde 1995 in Osijek gegründet und genießt einen hervorragenden Ruf beim Aufbau und der Pflege von Beziehungen zu unabhängigen Optikern. Seit 20 Jahren ist das Unternehmen ein enger Partner von Rodenstock. Unter der Leitung von Damir Borovac, der weiterhin Teil des Führungsteams bleiben wird, hat das Unternehmen in den letzten Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet.

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Marcus Desimoni, CEO Rodenstock, sagt: „Wir freuen uns sehr, unseren strategischen Kurs fortzusetzen und unsere Präsenz in Europa auszubauen, um den Menschen die besten Brillengläser anbieten zu können.”

Damir Borovac, ehemaliger Geschäftsführer von DEA Lens Project d.o.o. und NI-VA Lens d.o.o.,fügt hinzu: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Rodenstock-Team. Mit ihrer Premium-Positionierung sind sie der ideale Partner, um Marktanteile zu gewinnen und das Geschäftswachstum in Kroatien und Osteuropa zu unterstützen.”

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