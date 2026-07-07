Rottler: Doppelter Erfolg beim German Brand Award

Das glückliche Rottler-Team in Berlin beim German Brand Award 2026. V.l.: stellv. Marketingleiterin Claudia Lübbe, Grafikdesignerin Miriam Doffiné, Marketingleiter Dominik Eidens, Online-Marketing-Managerin Leonie Ochel und Grafikdesignerin Milena Kaschka. Foto: Rottler

Neue Website bringt deutlich mehr Online-Terminbuchungen

Die Digitalisierung verändert auch die Kundenansprache in Augenoptik und Hörakustik. Für Rottler war dies Anlass, den eigenen Webauftritt grundlegend zu überarbeiten. Dafür erhielt das Unternehmen nun beim German Brand Award 2026 in Berlin zwei Auszeichnungen, darunter die Ehrung als „Brand Experience of the Year“.

Bereits 2022 war Rottler bei dem Wettbewerb ausgezeichnet worden. Nun erhielt das Familienunternehmen einen Preis in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Communication: Web & Mobile“ sowie die zusätzliche Auszeichnung für den digitalen Markenauftritt.

Ausgangspunkt des Projekts war die Überarbeitung der bisherigen Website. Gemeinsam mit der Digitalberatung Amplio entwickelte Rottler eine neue Plattform mit vereinfachter Navigation, überarbeiteter Filialsuche und optimierten Prozessen für die Terminvereinbarung.

Nutzerorientierung beim Relaunch zahlt sich aus

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der barrierearmen Gestaltung. Dazu zählen unter anderem gut lesbare Schriften, klare Kontraste und eine einfache Bedienung auf unterschiedlichen Endgeräten.

Nach Unternehmensangaben werden seit dem Relaunch 84% mehr Termine über die Website gebucht. Zudem würdigte die Jury des German Brand Award, dass Inhalte, Kontaktmöglichkeiten und die Terminbuchung konsequent aus Sicht der Nutzer strukturiert wurden.

Neben dem German Brand Award erhielt das Projekt von Rottler und Amplio außerdem den Hubspot Impact Award in der Kategorie „Platform Migration Excellence“.