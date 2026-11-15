Sicht.Kontakte 2026 in Berlin

Sichtkontakte 2026. Bilder: Silke Sage

Fortschritt und neue Verantwortungen Artikel aus dem FOCUS-Magazin

Ausgabe 11/2026

Von lebenden Kontaktlinsen über neue Ansätze in der Hornhautversorgung bis zur KI-gestützten Augenvor­sorge: Die Sicht.Kontakte bot auch in diesem Jahr ein breites Spektrum wissenschaftlicher und praxisnaher Themen. Im Mittelpunkt stand jedoch auch eine Frage, die die Zukunft der Augenoptik zunehmend prägt: Welche Rolle können und sollen Augenoptiker und Optometristen in der Gesundheitsversorgung übernehmen?

Drei Tage, zahlreiche Vorträge, Workshops und Diskussionen: Vom 9. bis 11. Oktober wurde das Hotel Titanic Chaussee in Berlin zum Treffpunkt für Augenoptiker, Optometristen und Kontaktlinsenspezialisten. Gemeinsam hatten die Vereinigung Deutscher Contactlinsen-Spezialisten und Optometristen (VDCO), die Internationale Vereinigung für Binokulares Sehen (IVBS) und der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) zu ihrem jährlichen Fortbildungskongress eingeladen. Das Programm reichte von aktuellen wissenschaftlichen Entwicklungen über konkrete Versorgungsfragen bis zu berufspolitischen Herausforderungen.

Hornhaut und Kontaktlinsen im Fokus

Den Auftakt machte am Freitag der VDCO-Jahreskongress mit einem umfangreichen Programm rund um Hornhaut und Kontaktlinsenversorgung. Einen Schwerpunkt bildete der Keratokonus, der sowohl unter diagnostischen als auch unter therapeutischen Gesichtspunkten betrachtet wurde. Prof. Dr. Elias Flockerzi ging beispielweise der Frage nach, ob Kontaktlinsen die Progression der Erkrankung beeinflussen können. Simon Jäkel beschäftigte sich mit der Versorgung irregulärer Hornhäute, während Marina Kopold moderne Möglichkeiten der Früherkennung und Therapie des Keratokonus vorstellte.

Wenn die Kontaktlinse selbst zum Wirkstoffproduzenten wird

Einen besonders ungewöhnlichen Einblick in die Zukunft der Kontaktlinsentechnologie gab Prof. Dr. Aránzazu del Campo. Sie stellte mit „in-LENS“ ein Forschungsprojekt vor, bei dem lebende biologische Systeme in eine Kontaktlinse integriert werden. Diese sollen während der Tragezeit kontinuierlich Substanzen produzieren und an die Augenoberfläche abgeben.

Als erstes Anwendungsbeispiel dient die Freisetzung von Hyaluronsäure zur dauerhaften Benetzung der Kontaktlinse. Weitere Prototypen zur Abgabe von Ektoin und Nervenwachstumsfaktor (NGF) befinden sich in der Entwicklung. Der Ansatz unterscheidet sich grundlegend von herkömmlichen Wirkstoffdepots, deren Inhalt mit der Zeit aufgebraucht wird: Die integrierten biologischen Systeme sollen die gewünschten Substanzen fortlaufend bereitstellen.

Bis zu einer möglichen klinischen Anwendung sind noch wesentliche Entwicklungs- und Prüfungsfragen zu klären. Dennoch zeigt das Projekt, wie weit die Forschung inzwischen über die klassische Funktion der Kontaktlinse als optisches Korrektionsmittel hinausdenkt.

Einen unmittelbaren Bezug zur täglichen Versorgungspraxis hatte dagegen der Vortrag von Prof. Wolfgang Sickenberger über den Einfluss von Tränenfilmstörungen und Lidschlag auf die visuelle Leistung. Ein instabiler Tränenfilm kann nicht ­nur Beschwerden verursachen, sondern dazu auch die Qualität und Zuverlässigkeit refraktiver Messungen beeinflussen. Die Diagnostik des Trockenen Auges war deshalb auch Gegenstand praktischer Workshops.

Screening rückt in den Mittelpunkt

Nach dem wissenschaftlich geprägten Freitag stand tags darauf eine Frage im Raum, die weit über einzelne Untersuchungsverfahren hinausgeht: Welche Rolle sollen Augenoptiker und Optometristen künftig in der Augengesundheitsversorgung übernehmen?

Die drei beteiligten Verbände VDCO, IVBS und ZVA hatten dafür erstmals einen gemeinsamen Auftakt zum zweiten Kongresstag gestaltet. Im Mittelpunkt standen die Chancen und Grenzen niedrigschwelliger Augenscreenings, die zunehmenden Möglichkeiten digitaler Diagnostik und die Anforderungen an eine qualifizierte Interpretation der Untersuchungsergebnisse.

Screening: Wer übernimmt welche Aufgabe?

Die Diskussion war bereits einen Tag vor der Sicht.Kontakte am Donnerstag in Berlin präsent. Beim unabhängig davon veranstalteten Hauptstadtforum „Augenversorgung von Morgen“ hatte Mirantus Health Vertreter aus Augenheilkunde, Augenoptik, Wissenschaft, Gesundheitspolitik und Versicherungswesen zusammengebracht. Dort ging es unter anderem um neue Versorgungsmodelle, Telemedizin und die Zusammenarbeit der Berufsgruppen. Nun rückten bei der Sicht.Kontakte die Rolle der Augenoptik und die Anforderungen an qualitätsgesicherte Screening-Angebote stärker in den Mittelpunkt.

Drei Impulsvorträge steckten zunächst das Spannungsfeld ab, in dem sich die Diskussion um neue Screening-Angebote bewegt. Dr. Alex Hein von Skleo Health stellte mit dem bei dm angebotenen Augenscreening ein Modell vor, das bewusst auf einen niedrigschwelligen Zugang setzt. ZVA-Präsident Kai Jaeger lenkte den Blick dagegen auf das, was nach einer solchen Untersuchung geschieht: Wer ordnet die Ergebnisse ein, wer erklärt mögliche Auffälligkeiten und wer begleitet die Betroffenen auf dem weiteren Versorgungsweg? Hier sieht der ZVA insbesondere qualifizierte Augenoptikermeister und Optometristen in der Verantwortung.

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Eine dritte Perspektive eröffnete Peter Gumpelmayer vom European Council of Optometry and Optics (ECOO). Am Beispiel des europäischen iScreen-Forschungsprojekts zur Früherkennung der altersbedingten Makula­degeneration verdeutlichte er das Potenzial einer strukturierten Zusammenarbeit zwischen Augenoptik und Augenheilkunde.

Technologie ersetzt keine Kompetenz

In der anschließenden Podiumsdiskussion wurde das ­Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln weitergeführt. Neben den drei Referenten beteiligten sich Wolfgang Cagnolati, Beate Göpel, Dr. Claus Gruber von Mirantus Health und Prof. Dr. Daniela Nosch. Dabei ging es um die Möglichkeiten neuer Technologien und KI-gestützter Verfahren, aber auch um die Grenzen automatisierter Untersuchungsangebote.

Die Diskussion geht hier aktuell über die technische ­Machbarkeit hinaus. Moderne Bildgebung, automatisierte Auswertungen z.B. mittels Künstlicher Intelligenz oder Ferndiagnose eröffnen neue Möglichkeiten, Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen. Doch wie geht es danach ­weiter? Wer erklärt einen auffälligen Befund, wer beurteilt seine Dringlichkeit und wer sorgt dafür, dass die betroffene Person tatsächlich einer geeigneten weiteren Untersuchung zugeführt wird?

Für die Augenoptik stellt sich damit eine grundsätzliche ­Frage: Welche Aufgaben kann sie künftig übernehmen – und welche fachlichen Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein? Diesen Aspekt griff auch Ralf Bachmann mit seinem Vortrag „Vom Screening zur richtigen Entscheidung – die Kompetenz des Optometristen“ auf. Diese Schwerpunkt­thematik zog sich darüber hinaus noch durch weitere ­Programmpunkte, darunter Beiträge zur KI-gestützten Netzhautdiagnostik, zu seltenen Netzhauterkrankungen und zur Zusammenarbeit mit der Augenheilkunde. Die Berliner Diskussion machte vor allem deutlich, dass technologische ­Innovation, berufliche Qualifikation und verbindliche Qualitätsstandards zusammen gedacht werden müssen.

Von Myopie bis Künstliche Intelligenz

Der abschließende Tag der Optometrie erweiterte den Blick auf weitere Entwicklungen. Fabian Conrad, der kurzfristig seine Anwesenheit absagen musste, jedoch seinen Vortrag als Aufzeichnung lieferte, berichtete zum aktuellen Stand der Wissenschaft und Studienlagen im Myopie-Management.

Weitere Vorträge widmeten sich der augenoptischen Versorgung von Kindern. Johanna Reckzeh beleuchtete die Kinderaugenversorgung in Deutschland, Bernhard Peuckert stellte das interdisziplinäre Projekt „Besser Sehen – Besser Starten“ vor. Es knüpft an Erfahrungen aus einem frühkindlichen Sehscreening-Projekt im Landkreis Gifhorn an und setzt auf eine engere Zusammenarbeit der beteiligten Berufsgruppen.

Auch Künstliche Intelligenz blieb ein wiederkehrendes ­Thema. Neben Anwendungen zur Erkennung seltener Netzhauterkrankungen, stand das KI-gestützte Management von Refraktionsfehlern auf dem Programm. Die Beiträge verdeutlichten, wie breit das mögliche Einsatzspektrum digitaler Verfahren in der Augenoptik und Optometrie inzwischen geworden ist.

Wissenschaftlichen Nachwuchs und praktische Fortbildung verbanden unter anderem die Rapid-Fire-Präsentationen von VDCO Young sowie die zahlreichen Workshops. Sie boten Gelegenheit, wissenschaftliche Erkenntnisse mit konkreten Untersuchungs- und Anpassverfahren zu verbinden.

v.l.: Alina Kinder (HFAK), Thomas Truckenbrod, Manon Truckenbrod, Dr. Carolin Truckenbrod

Fachliche Entwicklung braucht Orientierung

Die Sicht.Kontakte 2026 präsentierte sich in dieser Ausgabe besonders erfolgreich. Die offiziellen Besucherzahlen lagen bei Drucklegung jedoch noch nicht vor. Das Format zeigte einmal mehr die Bandbreite eines Berufs, dessen fachliche Möglichkeiten sich kontinuierlich erweitern. Neue Kontaktlinsentechnologien, digitale Auswertungsverfahren und eine Ausweitung in Screeiningverfahren schaffen zusätzliche Perspektiven für die Versorgung.

In Berlin wurden nicht nur neue Verfahren vorgestellt, sondern auch grundlegende Fragen zur zukünftigen Rolle der Augenoptik verhandelt. Die fachlichen Möglichkeiten wachsen. Wie sie verantwortungsvoll genutzt werden, bleibt eine Aufgabe für die gesamte Branche. Die nächste Ausgabe der ­Sicht.Kontakte ist bereits terminiert: Vom 8. bis 10. Oktober 2027 trifft sich die Branche im Congress Centrum Würzburg.