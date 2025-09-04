Silmo Paris 2025: Kick-Start in den Messe-Herbst

Ende September wird es wieder bunt – und vorrangig Gelb – auf der Silmo Paris 2025. Bild: Frank Sonnenberg

Augenoptik-Fachmesse vom 26. bis 29. September

Ende September verwandelt sich das Messegelände Paris Nord Villepinte wieder an vier Tagen in das pulsierende Herz der internationalen Augenoptik- und Brillenbranche. Mit der Silmo Paris 2025 findet dann eine der bedeutendsten internationalen Branchenmessen statt.

„Ein Ort, an dem zukunftsweisende Entwicklungen vorgestellt, technologische Innovationen präsentiert und wertvolle Geschäftskontakte geknüpft werden“ – eine zutreffende Beschreibung des Veranstalters über die Silmo Paris, die in ihrer letzten Ausgabe 32.125 Besucher verzeichnete, darunter 52% internationale Teilnehmer. Rund 900 Aussteller 1.500 Marken werden auch für das kommende Event vom 26. bis 29. September angekündigt.

Über die Zurschaustellung neuster, unveröffentlichter Kollektionen hinaus zeigt die Messe die zahlreichen Facetten der Augenoptik in vielen Details und Sonderbereichen. Ein Auszug daraus:

Trendforum: Analyse der kommenden Must-haves und Stilrichtungen: Eine sorgfältig kuratierte Auswahl der schönsten optischen und sonnenschutztechnischen Kollektionen liefert Einblicke in die Designs und Strömungen von morgen.

Silmo Next: Das Zukunftslabor: Innovationen, neue Technologien, immersive visuelle Erlebnisse und ganzheitliche Zukunftsperspektiven – hier wird Zukunft greifbar gemacht.

Silmo Talks & Silmo Academy: Einblicke auf Expertenniveau: Hochkarätige Vorträge und Diskussionsformate mit renommierten Fachleuten der internationalen Augenoptikbranche.

Exzellenz des Handwerks: Im Fokus stehen die „Meilleurs Ouvriers de France“ und das handwerkliche Können französischer Brillenmanufakturen – ein Tribut an die Perfektion des traditionellen Know-hows.

Reise durch die Geschichte der Branche: Die Museen von Oyonnax und Morez sind auf der Messe vertreten und erzählen die Geschichte einer außergewöhnlichen Industrie – von ihren Ursprüngen bis zur heutigen Innovationskraft.

Neuer Bereich für Nachhaltigkeit und unternehmerische Verantwortung

Die Augenoptik von morgen sollte nicht nur innovativ, sondern auch verantwortungsvoll sein. Aus diesem Grund präsentiert Silmo Paris einen neuen Themenbereich, der ganz den CSR-Initiativen (Corporate Social Responsibility) der augenoptischen Branche gewidmet ist.

Das und vieles mehr erwartet die Teilnehmer Ende September in Paris. Weitere Informationen zum vollständigen Programm und zur Registrierung gibt es für Interessierte unter www.silmoparis.com.