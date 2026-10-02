Silmo Paris 2026: Trends und Kollektionen im Rampenlicht

Internationale Branchenplattform: Die Silmo Paris begrüßte Ende September rund 32.000 Besucher aus nahezu 150 Ländern. Fotos: Stéphane Laure

Design, Nachwuchstalente und Auszeichnungen prägen die Messe

Neue Brillenfassungen, aktuelle Stilrichtungen und zahlreiche Produktneuheiten haben die Silmo Paris 2026 geprägt. Auf dem Messegelände in Paris Nord Villepinte präsentierten mehr als 950 Aussteller und rund 1.500 Marken ihre Kollektionen und Entwicklungen für die internationale Augenoptikbranche. Nach Angaben des Veranstalters kamen 32.108 Fachbesucher aus knapp 150 Ländern zur Messe. Im Vorjahr waren es 33.358 Fachbesucher.

Die Veranstaltung kombinierte Produktpräsentationen mit Fachvorträgen, Wettbewerben und Sonderflächen zu Themen wie Design, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und neuen Technologien. Damit blieb die Silmo auch 2026 eine internationale Plattform für den Austausch innerhalb der Branche.

Prägende Stilrichtungen und fachlicher Input

Ein zentraler Anlaufpunkt war das Trends Forum. Dort wurden ausgewählte Korrektionsfassungen und Sonnenbrillen gezeigt, die aktuelle Entwicklungen bei Formen, Farben und Materialien widerspiegeln. Die präsentierten Kollektionen verdeutlichten, welche gestalterischen Ansätze die Hersteller für die kommenden Saisons verfolgen.





Mit über 60 Fachvorträgen bot die Silmo Paris auch eine Plattform für den Austausch über technologische und wirtschaftliche Entwicklungen. Themen waren unter anderem Künstliche Intelligenz, Gesundheitsanwendungen, Nachhaltigkeit und die Veränderungen im augenoptischen Berufsbild.

Im Bereich Silmo Next standen insbesondere vernetzte Brillen und digitale Lösungen für Diagnostik und Versorgung im Mittelpunkt.

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Vom Nachwuchsdesign bis zum Silmo d’Or

Zur Förderung junger Gestalter richtete die Messe erneut den Optic Design Contest aus. Gewinnerin der diesjährigen Ausgabe war Sophia Denison vom Savannah College of Art and Design (USA) mit ihrem Projekt „Dreamscape“.

Zu den Höhepunkten gehörte außerdem die Verleihung des Silmo d’Or. Die Auszeichnung würdigt Produkte und Entwicklungen aus verschiedenen Bereichen der Augenoptik. Zu allen Gewinnern der Ausgabe 2026.

Silmo-Präsidentin Amélie Morel bei der Silmo d’Or-Gala



Daneben wurde der österreichische Brillenhersteller Andy Wolf mit dem CSR Award (Responsible Company Prize) ausgezeichnet. Den Titel International Optician of the Year 2026 verlieh die International Opticians‘ Association an die britische Augenoptikerin Jessica Gowing vom Great Ormond Street Children’s Hospital in London.

Die nächste Silmo Paris findet vom 24. bis 27. September 2027 statt und markiert zugleich das 60-jährige Bestehen der Messe.