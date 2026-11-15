Silmo Paris 2026 zeigt die Vielfalt der Augenoptik

Bilder: Silke Sage, Hanna Diewald und Stéphane Laure/Silmo

Zwischen Trends, Tech und Handwerk Artikel aus dem FOCUS-Magazin

Ausgabe 11/2026

Von ausdrucksstarken Statement-Brillenfassungen über nachhaltige Materialien bis hin zu Smart Glasses und Künstlicher Intelligenz: Die Silmo Paris 2026 machte vom 25. bis 28. September deutlich, wie facettenreich sich die internationale Augenoptik derzeit präsentiert. Vier Tage lang wurde die französische Hauptstadt zum Treffpunkt für Hersteller, Augenoptiker, Designer und Technologieentwickler, die die Trends und Themen der kommenden Jahre diskutierten.

Wer durch die Hallen der Silmo ging, stieß zunächst auf eine enorme Vielfalt neuer Fassungskollektionen. Das Trends Forum bündelte zahlreiche Entwicklungen, die derzeit das Produktdesign prägen. Statt einzelner dominanter Moden zeigte sich ein Nebeneinander unterschiedlicher Stilrichtungen.

Im Mittelpunkt standen sowohl expressive Formen als auch reduzierte Konzepte. Kräftige Farbspiele trafen auf transparente Materialien, technische Anmutungen auf klassische Linienführungen. Gleichzeitig waren Anklänge an die Ästhetik der 1990er-Jahre ebenso erkennbar wie futuristisch wirkende Brillenmodelle mit markanten Silhouetten.

Dabei fiel auf, dass viele Hersteller verstärkt mit Materialkombinationen experimentieren. Titan, Acetat und neue Verbundwerkstoffe wurden häufig nicht mehr als Gegensätze verstanden, sondern gezielt miteinander kombiniert. Die Grenzen zwischen modischem Statement und technischer Funktion verschwimmen damit zunehmend.

Für Augenoptiker bieten diese Entwicklungen die Möglichkeit, unterschiedliche Zielgruppen konkreter anzusprechen. Während einige Kollektionen auf Individualität und Ausdruck setzen, orientieren sich andere stärker an Alltagstauglichkeit, Leichtigkeit und Komfort.

Digitale Technologien rücken näher an die Versorgung

Neben dem Design gehörten digitale Anwendungen zu den prägenden Themen der Messe. Besonders deutlich wurde dies auf der Silmo Next-Sonderfläche, die Zukunftstechno­lo­gien und neue Versorgungsansätze thematisierte.

Vernetzte Brillen, Gesundheitsanwendungen und KI waren zentrale Schlagworte vieler Präsentationen. Dabei standen weniger visionäre Zukunftsszenarien als vielmehr konkrete

Einsatzmöglichkeiten im Fokus. Mehrere Anbieter zeigten Lösungen, die darauf abzielen, diagnostische Prozesse zu unterstützen oder zusätzliche Informationen direkt über intelligente Brillensysteme bereitzustellen.

Begleitet wurden die Produktvorstellungen von Diskussionen über die Rolle Künstlicher Intelligenz in der Augenoptik. Dabei ging es unter anderem um automatisierte Auswertungen von Messdaten, neue Möglichkeiten der Prävention und die Frage, wie digitale Werkzeuge künftig in Beratung und Versorgung integriert werden können.

Ein Zeichen für die zunehmende Verknüpfung von Optik und Gesundheit war zudem der erstmals ausgetragene internationale Hackathon für Anwendungen im Bereich Smart Glasses. Ausgezeichnet wurde das Projekt „Kimoo“ von Mourdjen Bari und Carla Nykiel. Die Anwendung soll Menschen mit ADHS dabei unterstützen, ihre Aufmerksamkeit besser zu steuern und Stresssituationen zu bewältigen.

Die Diskussionen in Paris machten deutlich, dass die Digitalisierung längst nicht mehr allein die technische Ausstattung von Fachgeschäften betrifft. Vielmehr rücken neue Dienstleistungen und datenbasierte Anwendungen zunehmend in den Mittelpunkt.

Fachwissen als fester Bestandteil des Messekonzepts

Die Silmo versteht sich traditionell nicht nur als Produktschau, sondern auch als Plattform für Wissenstransfer. Dies zeigte sich erneut im umfangreichen Vortragsprogramm.

Mehr als 60 Fachveranstaltungen beschäftigten sich mit Themen wie Künstlicher Intelligenz, Smart Eyewear, Nachhaltigkeit, Gesundheitsversorgung, Handel und den Veränderungen im Berufsbild des Augenoptikers. Die Beiträge spiegelten eine Branche wider, die sich mit technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen gleichermaßen auseinandersetzt.

Viele Dialoge kreisten um die Frage, wie sich Augenoptikbetriebe in einem zunehmend digitalen Umfeld positionieren können. Gleichzeitig wurde deutlich, dass persönliche Beratung, handwerkliche Kompetenz und individuelle Anpassung weiterhin zentrale Bestandteile der augenoptischen Versorgung bleiben.

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Nachhaltigkeit bleibt auf der Agenda

Auch Nachhaltigkeit spielte auf der Silmo Paris 2026 erneut eine sichtbare Rolle. Mit dem CSR Spot richtete die Messe einen eigenen Bereich für verantwortungsorientierte Unternehmenskonzepte ein.

Dort standen alternative Materialien, ressourcenschonende Produktionsverfahren und Kreislaufwirtschaft im Mittelpunkt. Workshops und Gesprächsrunden zeigten, dass ökologische Fragestellungen inzwischen in vielen Unternehmen fester Bestandteil strategischer Überlegungen sind.

Ein Beispiel dafür liefert der mit dem Responsible Company Prize ausgezeichnete Hersteller Andy Wolf. Gewürdigt wurden dessen Maßnahmen zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks, eine europäische Produktionsstruktur sowie Angebote für Reparatur und Wiederverwendung von Brillen. Auf der Messe zeichnete sich klar ab, dass Nachhaltigkeit zunehmend mehr umfasst als die Wahl bestimmter Materialien. Themen wie Lieferketten, Transportwege, Produktlebensdauer und soziale Verantwortung gewinnen erheblich mehr an Bedeutung für die Unternehmen.

Auszeichnungen als Spiegel aktueller Entwicklungen

Ein fester Bestandteil bleibt die immer mit Spannung erwartete Vergabe des Silmo d’Or, gilt der Preis doch als Gradmesser dafür, welche Themen die Branche aktuell beschäftigen.

Die Bandbreite der prämierten Produkte reichte in diesem Jahr von Kinder- und Sportbrillen bis hin zu technologischen Entwicklungen und Smart-Eyewear-Konzepten. Auffällig war dabei die große Zahl an Lösungen, die digitale Technologien mit klassischer Augenoptik verbinden.

So wurde Laclarée für eine Autofokus-Brille ausgezeichnet, während Getd & Marienfeld den Preis im Bereich Smart Eyewear erhielten. Im Segment Vision setzte sich Mega Optic durch, in der Kategorie Low Vision wurde Eschenbach Optik mit dem Silmo d’Or bedacht.

Gleichzeitig blieb die handwerkliche Seite der Branche sichtbar. Preise gingen unter anderem an Brett und Rolf Eyewear, deren Brillenfassungen traditionelle Fertigungskompetenz mit zeitgemäßem Design verbinden. Die österreichische Brillenmanufaktur Rolf gewann in der Kategorie „Optical Frames: Craftsmanship & Know-how“ für eine Fassung, die einen Holzkern mit einer hauchdünnen Schicht echten Schiefers verbindet. Alles in Handarbeit in der eigenen Manufaktur in Tirol gefertigt. Durch die natürliche Struktur des Gesteins entsteht dabei jedes Exemplar als Unikat. Auch Designer-Marken behaupteten einmal mehr ihren Platz innerhalb der Preis­verleihung. Auszeichnungen erhielten unter anderem Caroline Abram, Maison Lune sowie Lancel in Zusammenarbeit mit Grosfilley.

Die Auswahl der Preisträger zeigt, dass die Branche derzeit mehrere Entwicklungslinien gleichzeitig verfolgt. Innovation entsteht nicht nur durch digitale Technologien, sondern ebenso durch Materialentwicklung, Gestaltung und handwerkliche Verarbeitung.

Nachwuchs und neue Perspektiven

Der Optical Design Contest setzte ebenfalls einen eigenen Akzent. In seiner fünften Auflage richtete er sich an junge Gestalter, die neue Ideen für die Zukunft der Augenoptik sichtbar machen. Die Energie – und auch Nervösität mancher Finalisten – war zum Greifen nah, bevor die Entscheidung fiel.

Den ersten Platz belegte Sophia Denison vom Savannah College of Art and Design in den USA. Ihr Projekt „Dreamscape“ beschäftigte sich mit der Frage, wie visuelle Wahrnehmung gestaltet werden kann und griff dabei gesellschaftliche Diskussionen über Aufmerksamkeit und Ablenkung auf.

Ein Wettbewerb, der den Wert des Nachwuchses für die Branche verdeutlicht. Während etablierte Unternehmen bestehende Technologien weiterentwickeln, bringen junge Designer häufig neue Perspektiven und experimentelle Ansätze ein. Mitunter könnten sie aus einem Science-Fiction-Streifen stammen, doch wie nahe Wissenschaft der Realität kommen kann, haben wir zuletzt schon anhand der KI-Entwicklung und bei den Smart Glasses innerhalb der Augenoptik erlebt.

Sechs Jahrzehnte Innovation und Austausch

Mehr als 950 Aussteller und rund 1.500 Marken präsentierten auf dem Messegelände in Paris Nord Villepinte ihre Kollektionen und Entwicklungen. Nach Angaben des Veranstalters kamen 32.108 Fachbesucher aus knapp 150 Ländern zur Messe. Im Vorjahr waren es 33.358.

Damit spiegelte die Silmo Paris einmal mehr die gesamte Bandbreite der Augenoptik wider: von Mode und Design über Gesundheitsversorgung und Handwerk bis hin zu digitalen Zukunftsthemen. Gerade diese Vielfalt machte den Reiz der Messe aus.

Wenn sich nächstes Jahr die internationale Welt der Augenoptik vom 24. bis 27. September 2027 erneut in Paris trifft, dürfte vieles davon weiter an Bedeutung gewonnen haben. Die Messe wird dann zugleich ihr 60-jähriges Bestehen feiern – als wichtige Branchenplattform für Veränderungen in einem Markt, der Tradition und Innovation zunehmend mit­einander verbindet.