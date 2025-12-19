Spectaris: Neuer Branchenreport zur Augenoptik erschienen

Bild: Spectaris

Kaufverhalten, Markttrends und internationale Analysen

Spectaris und der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) haben den Branchenreport „Deutschland und die Welt: Märkte, Consumer und Trends 2024/2025“ veröffentlicht. Die Publikation enthält aktuelle Daten zur fehlsichtigen Bevölkerung, Kaufgewohnheiten und Ausgabebereitschaft. Grundlage ist die jüngste Allensbach-Studie, die alle fünf Jahre erscheint.

Nach der Studie ist der Anteil der Brillenträger auf 64% gesunken (2019: 67%). Die meisten besitzen weiterhin nur eine Brille, obwohl die Bereitschaft steigt, für hochwertige Fassungen und Gläser mehr zu investieren. Über die Hälfte der Befragten zeigt eine erhöhte Zahlungsbereitschaft für Individualisierung und Qualität.

Neue Chancen für Dienstleistungen und Kontaktlinsen

Auch augenoptische Zusatzleistungen wie Glaukom-Screenings oder Tränenfilmanalysen sind vielen Verbrauchern noch unbekannt, bieten aber Potenzial für Fachbetriebe. Der Kontaktlinsenmarkt bleibt unter seinem möglichen Niveau: Nur 5% der Bevölkerung tragen regelmäßig Kontaktlinsen, während jüngere Zielgruppen eine hohe Offenheit für digitale Services zeigen.

Der internationale Teil des Reports liefert Analysen zu wichtigen Auslandsmärkten, Import- und Exportdaten sowie makroökonomische Kennzahlen. Unternehmen erhalten damit eine Grundlage für strategische Entscheidungen.

Mit dem Verweis auf Nachhaltigkeit wird der Report überwiegend digital vertrieben; gedruckte Exemplare stehen ab Januar 2026 in limitierter Auflage bereit. Interessierte können bei der Bestellung angeben, ob eine Printversion gewünscht ist.