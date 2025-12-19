Anzeige
CooperVision (Banner)
|

Spectaris: Neuer Branchenreport zur Augenoptik erschienen

VonRedaktion
Cover des Branchenreport Augenoptik 2024/2025
Bild: Spectaris

Kaufverhalten, Markttrends und internationale Analysen

Spectaris und der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) haben den Branchenreport „Deutschland und die Welt: Märkte, Consumer und Trends 2024/2025“ veröffentlicht. Die Publikation enthält aktuelle Daten zur fehlsichtigen Bevölkerung, Kaufgewohnheiten und Ausgabebereitschaft. Grundlage ist die jüngste Allensbach-Studie, die alle fünf Jahre erscheint.

Nach der Studie ist der Anteil der Brillenträger auf 64% gesunken (2019: 67%). Die meisten besitzen weiterhin nur eine Brille, obwohl die Bereitschaft steigt, für hochwertige Fassungen und Gläser mehr zu investieren. Über die Hälfte der Befragten zeigt eine erhöhte Zahlungsbereitschaft für Individualisierung und Qualität.

Neue Chancen für Dienstleistungen und Kontaktlinsen

Auch augenoptische Zusatzleistungen wie Glaukom-Screenings oder Tränenfilmanalysen sind vielen Verbrauchern noch unbekannt, bieten aber Potenzial für Fachbetriebe. Der Kontaktlinsenmarkt bleibt unter seinem möglichen Niveau: Nur 5% der Bevölkerung tragen regelmäßig Kontaktlinsen, während jüngere Zielgruppen eine hohe Offenheit für digitale Services zeigen.

Anzeige
EssilorLuxottica (Banner)

Der internationale Teil des Reports liefert Analysen zu wichtigen Auslandsmärkten, Import- und Exportdaten sowie makroökonomische Kennzahlen. Unternehmen erhalten damit eine Grundlage für strategische Entscheidungen. 

Mit dem Verweis auf Nachhaltigkeit wird der Report überwiegend digital vertrieben; gedruckte Exemplare stehen ab Januar 2026 in limitierter Auflage bereit. Interessierte können bei der Bestellung angeben, ob eine Printversion gewünscht ist.

Ähnliche Beiträge

  • GfK: Verbraucherstimmung stabilisiert sich im Oktober

    Nach der turbulenten Entwicklung in den vergangenen Monaten kann sich die Verbraucherstimmung im Oktober – zumindest vorerst – stabilisieren. Während die Konjunkturerwartungen minimale Einbußen erleiden, legen sowohl die Einkommenserwartung als auch die Anschaffungsneigung zu.

  • Carl Zeiss Meditec: Geschäftszahlen veröffentlicht

    Dr. Markus Weber, Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG: „Wie in der Prognosekorrektur im Juni bereits angekündigt, können wir mit dem Verlauf des dritten Quartals 2023/24 nicht zufrieden sein.“

  • Spectaris und ZVA: Augenoptik-Report 2023/2024 erschienen

    Spectaris und der ZVA präsentieren im neuen Branchenreport Augenoptik „Deutschland und die Welt: Märkte, Consumer und Trends 2023/2024“ auf über 90 Seiten mit rund 200 Grafiken Einblicke in die Marktentwicklung und zukünftigen Potenziale der Branche.

  • Mister Spex: „Herausfordernder“ Start ins Geschäftsjahr

    Für das erste Quartal 2024 meldet Mister Spex ein Umsatzwachstum von 2% (auf 51,1 Mio. €) für die gesamte Gruppe und 5% für Deutschland. Besonders ein Rückgang bei Korrektionsfassungen, Kalendereffekte und rückläufige internationale Geschäfte haben die Ergebnisse negativ im Vergleich zum vorherigen Quartal beeinflusst.

  • Arbeitslosenzahlen in der Augenoptik: November 2025

    Die Bundesagentur für Arbeit meldete für den zurückliegenden Monat November 615 arbeitslose Augenoptiker und 1.025 arbeitsuchende Augenoptiker. Damit stieg die Arbeitslosigkeit um 8,8% gegenüber demselben Vorjahreszeitraum.