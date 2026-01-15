Topcon: Omnichannel-Einkaufsplattform für Augenoptikbetriebe

Topcon Healthcare möchte deutschen Augenoptikern Online-Bestellungen mit Beratung und Service anbieten. Bild: Getty Images/Unsplash

Neue Beschaffungsmöglichkeiten und transparente Angebote

Topcon Healthcare hat mit dem Portal OptikXL.de einen digitalen Vertriebskanal für Augenoptikbetriebe in Deutschland erstellt. Die Plattform ist dauerhaft erreichbar und bietet ein transparentes und flexibles Einkaufserlebnis.

Bild: Topcon Healthcare

Durch die Verbindung von Online-Service und technischer Expertise soll eine für den Arbeitsalltag besonders praktikable Lösung entstehen. Das Angebot ist erreichbar unter www.optikxl.de. Das Sortiment umfasst unter anderem neue Screening- und Refraktionsgeräte sowie Werkstattbedarf, Verbrauchsmaterialien und Augentropfen verschiedener Anbieter. Auch geprüfte Gebrauchtgeräte sollen verfügbar gemacht werden.

„Mit OptikXL.de stärken wir unseren Omnichannel-Ansatz und verknüpfen digitale Bestellmöglichkeiten mit persönlicher Beratung und Service. Unser Ziel ist es, Augenoptikbetriebe ganzheitlich zu unterstützen und ihnen flexible, effiziente und zukunftsorientierte Einkaufswege zu eröffnen“, sagt Andrea Vieth, Country Director Germany.