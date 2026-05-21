Viu: Kuratierte Brillenkollektion zur Art Basel

Bild: Viu

Kooperation verbindet Design, Kunst und Materialansatz

Im Umfeld der weltweit führenden Kunstmesse Art Basel hat Viu eine neue Brillenkollektion präsentiert. Die Schweizer Zusammenarbeit basiert auf einem gestalterischen Konzept, das Auswahl und bewusste Wahrnehmung in den Mittelpunkt stellt.

Die Kollektion „Curated Vision“ umfasst zwei Serien mit unterschiedlichen Formansätzen: eine gestreckte, markante Variante sowie eine runde Ausführung. Beide Designs greifen klassische Brillenformen auf und interpretieren diese neu. Ergänzt werden die Fassungen durch transparente Schichten und dezente Farbverläufe.

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Bild: Viu

Die Fassungen bestehen nach Unternehmensangaben bis zu 96% aus modifizierten Acetatmaterialien. Die Produktion erfolgt in Norditalien mit mehreren Fertigungsschritten. Ergänzend gehört ein Etui aus recyceltem Material zum Angebot.