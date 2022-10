„Würden Sie eine Werkstatt betreiben?“

1. Braucht ein modernes Augenoptikgeschäft eine Werkstatt? Wenn ja, warum?

Ja. Augenoptiker:in ist ein Handwerksberuf, fehlt die eigene Werkstatt komplett, verlernt man den handwerklichen Teil der Ausbildung vermutlich! Besonders, wenn man selbst Azubis ausbildet, ist eine Werkstatt wichtig, um alle Ausbildungsinhalte vermitteln zu können und eine Routine bei den Azubis zu schaffen, die über eine einmalige Vermittlung von Inhalten hinausgeht. (Wenn der Azubi bspw. für die Vermittlung dieser Inhalte für ein paar Tage in einen anderen Betrieb geht, schafft dies keine Routine.) Außerdem ist es schön, wenn man Kund:innen, die kleine Reparaturen an ihren Brillen haben, direkt selbst helfen kann. Dies vermittelt dem Kunden Fachkompetenz und das Gefühl einer persönlicheren Bindung, wenn die Brille nicht für ein paar Tage eingeschickt werden muss und man selbst als Optiker:in genau weiß, was zur Behebung des Problems gemacht wurde. Nebenbei schafft die Werkstattarbeit eine sehr angenehme Abwechslung zum Beratungsalltag!

2. Welche Werkstattarbeiten würden Sie selbst übernehmen oder durch Mitarbeiter fertigen lassen?

Gläser mit dem Automaten schleifen oder zumindest vorgeschliffene Gläser eigenhändig einbauen

Einen Handschleifstein parat haben, um kleine Umschliffe vornehmen zu können

Polituren, um ältere Kunststofffassungen wieder einen neuen Glanz zu verteilen

Kittungen, im Rahmen der sinnvollen Möglichkeiten. Damit meine ich Reparaturen, um z.B. die übergangsweise Nutzung einer Sehhilfe zu ermöglichen, Kittungen größerer Art sind sehr zeitaufwendig und nicht sehr häufig.

Austauschen/Kürzen von Schrauben

Festen von Bohrbrillen

Ausbesserung von Lackschäden

Aufwendigere Anpassungen, die das Ausbauen der Gläser erfordern

Geradebiegen verbogener Brillenfassungen

3. Welchen Schwerpunkt hätte Ihr eigenes Geschäft, wenn Sie heute starten könnten?

Ich würde Wert auf weiterführende optometrische Untersuchungen legen, um die Ursachen der Fehlsichtigkeit der Kund:innen ausreichend begründen zu können. Mit diesem Hintergrundwissen können Kunden besser beraten und Reklamationen vermieden werden.

4. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie selbst eine Werkstatt betreiben oder in einer arbeiten? (1 = wenig wahrscheinlich, 10 = sehr wahrscheinlich)

3: Aufgrund des Mehrwissens, das ich durch das Studium erlangt habe, welches ich für die Arbeit in der Werkstatt nicht bräuchte bzw. welches ich in der Werkstatt nicht anwenden könnte. Mir hat die Arbeit in der Werkstatt immer sehr viel Spaß gemacht, aber auch die größtenteils schlechte Bezahlung in augenoptischen Fachgeschäften hält mich davon ab, wieder in einem Geschäft zu arbeiten.