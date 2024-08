WVAO: Mediathek mit Vorträgen vom Jubiläumskongress

Nur noch ein Tag bis zum Startschuss der Opti 2024, die vom 12. bis 14. Januar in München stattfindet. Mit Tipps vom Veranstalter GHM – inkl. wichtiger Hinweise zur Reiseplanung in Zeiten des Lokführerstreiks – geht es noch besser vorbereitet auf dem Messegelände in München-Riem los.