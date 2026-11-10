Zeiss: Ausbau globaler Augenversorgung

Auf dem Global Summit for Eye Health der International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) am 2. November stellte Zeiss neue und erweiterte Initiativen zur Augengesundheitsversorgung vor. Foto: Zeiss

Neue Initiativen sollen den Zugang zu Sehhilfen und Katarakt-Nachsorge verbessern

Zeiss will seine internationalen Aktivitäten zur Verbesserung der Augengesundheit erweitern. Bis 2028 soll das indische Aloka-Vision-Modell auf mindestens zwei weitere Länder übertragen werden. Zudem plant das Unternehmen gemeinsam mit lokalen Partnern Programme zur Aufklärung, Ausbildung und medizinischen Versorgung.

Beim ersten Global Summit for Eye Health der International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) am 2. November 2026 in Antigua und Barbuda kündigte Zeiss sein erweitertes Engagement an. Die Veranstaltung wurde gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgerichtet. Das Unternehmen beteiligte sich als sogenannter High Impact Partner und stellte Maßnahmen zur Verbesserung der weltweiten Augenversorgung vor.

Jesper Wiegandt war in seiner neuen Funktion als CEO von Zeiss Vision Care vor Ort. Foto: Zeiss

Nach Angaben von Zeiss sollen mit den neuen Initiativen jährlich jeweils eine Million Menschen zusätzlich erreicht werden. Eine Maßnahme betrifft den Ausbau bestehender Versorgungsstrukturen, die andere die Aufklärung und den Zugang zu augenoptischen und augenmedizinischen Leistungen.

Aloka-Modell soll in weiteren Ländern etabliert werden

Seit 2015 ist die Aloka Vision Foundation in Indien tätig. Gemeinsam mit qualifizierten Optometristen werden dort Sehtests und Refraktionsbestimmungen angeboten. Hinzu kommen die Anfertigung und Verteilung individueller Brillen sowie die Unterstützung bei augenärztlichen Behandlungen. Nach Unternehmensangaben wurden bislang mehr als 1,5 Millionen Menschen versorgt.

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Bis 2028 will Zeiss gemeinsam mit Regierungen und weiteren Partnern die Übertragung des Modells auf mindestens zwei weitere Länder vorbereiten. Ergänzend soll die Nachsorge nach Kataraktoperationen ausgebaut werden. Dazu gehören Kontrolluntersuchungen und die Versorgung mit geeigneten Sehhilfen.

Aufklärung und Ausbildung sollen gestärkt werden

Eine weitere Initiative umfasst Programme in Schulen und Gemeinden sowie die Aus- und Weiterbildung lokaler Fachkräfte. Zeiss will entsprechende Aktivitäten durch die Bereitstellung zertifizierter Untersuchungs- und Anpassgeräte, Brillen und Intraokularlinsen unterstützen. Damit sollen jährlich eine weitere Million Menschen Zugang zu Vorsorgeuntersuchungen und Sehhilfen erhalten.

Foto: Zeiss

Das Engagement knüpft an bestehende Projekte des Unternehmens an. Seit 2005 unterstützt Zeiss augenmedizinische Einrichtungen in verschiedenen Ländern, darunter in Tansania, Nigeria und Indonesien. Seit 2018 fördert das Unternehmen zudem Ausbildungszentren für die Phakoemulsifikation, ein chirurgisches Verfahren zur Behandlung des Grauen Stars.

Auch humanitäre Projekte gehören zu den bisherigen Aktivitäten. Dazu zählen Gerätespenden an das Orbis Flying Eye Hospital sowie an Krankenhäuser unter anderem in Mosambik, auf den Philippinen und in Kambodscha.