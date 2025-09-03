Arbeitslosenzahlen in der Augenoptik: August 2025

Bild: Björn Wylezich/stock.adobe

Neue Kennzahlen der Bundesagentur für Arbeit liegen vor

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im August 2025 in Deutschland 794 Augenoptiker als arbeitslos und 1.215 als arbeitsuchend gemeldet. Die Arbeitslosigkeit unter Augenoptikern (laut Statistik zählen hierzu Fachkräfte, Spezialisten und Experten) stieg damit um 3,7% gegenüber demselben Vorjahreszeitraum; die Zahl der arbeitsuchenden Augenoptiker sank um 1,8%.

Für den zurückliegenden Monat wurden in Deutschland 750 offene Stellen für Augenoptiker von der Bundesagentur für Arbeit gemeldet. Das sind genau 320 offene Stellen weniger als im Vergleichszeitraum August 2024 und bedeutet prozentual einen Rückgang um 29,4%.

(Als arbeitsuchend gelten arbeitslose Arbeitsuchende und nicht-arbeitslose Arbeitsuchende.)