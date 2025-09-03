| |

Arbeitslosenzahlen in der Augenoptik: August 2025

VonRedaktion
Schild der Agentur für Arbeit
Bild: Björn Wylezich/stock.adobe

Neue Kennzahlen der Bundesagentur für Arbeit liegen vor

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im August 2025 in Deutschland 794 Augenoptiker als arbeitslos und 1.215 als arbeitsuchend gemeldet. Die Arbeitslosigkeit unter Augenoptikern (laut Statistik zählen hierzu Fachkräfte, Spezialisten und Experten) stieg damit um 3,7% gegenüber demselben Vorjahreszeitraum; die Zahl der arbeitsuchenden Augenoptiker sank um 1,8%.

Für den zurückliegenden Monat wurden in Deutschland 750 offene Stellen für Augenoptiker von der Bundesagentur für Arbeit gemeldet. Das sind genau 320 offene Stellen weniger als im Vergleichszeitraum August 2024 und bedeutet prozentual einen Rückgang um 29,4%.

(Als arbeitsuchend gelten arbeitslose Arbeitsuchende und nicht-arbeitslose Arbeitsuchende.)

Ähnliche Beiträge

Christoph Miethke, Mathis Kuchejda, André Schulte und Roland Dimbath aus dem Spectaris-Vorstand

Spectaris: Neuer Wind im Führungsteam

Auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Industrieverbandes Spectaris, die am 18. September 2024 in Berlin stattfand, wurden die neuen Vorstandsmitglieder gewählt. Der Vorsitzende Dr. Bernhard Ohnesorge begrüßte die Wahl von sieben Vorstandsmitgliedern.

Tommaso Panzieri als Head of Professional Affairs EMEA der Euclid Vision Group

Euclid Vision Group: Panzieri nun Leiter Professional Affairs

Die Euclid Vision Group gibt die Beförderung von Tommaso Panzieri zum Head of Professional Affairs für die EMEA-Region bekannt. Panzieri kann auf eine mehr als 20-jährige Erfahrung in der Augengesundheit zurückblicken, davon acht Jahre in kundenorientierten Funktionen beim Kontaktlinsenanbieter Mark’ennovy.

VDCO: Nachruf auf Diethard Fedtke

VDCO: Nachruf auf Diethard Fedtke

In stillem Gedenken an Diethard Fedtke veröffentlicht FOCUS den Nachruf der VDCO auf den Kontaktlinsen-Spezialisten und langjährigem VDCO-Mitglied.

Jonas Heidorn und Philipp Scholz, beide neue Gebietsleiter bei Eschenbach Optik

Eschenbach Optik: Zwei neue Gebietsleiter

Eschenbach Optik präsentiert mit Philipp Scholz und Jonas Heidorn Verstärkung im Vertrieb der Vision Technology- und Sportoptik-Produkte in Baden-Württemberg und Niedersachsen.

Ralph Caspers als Gesicht der Innungsoptiker-Kampagne 2025

AOV NRW: Ralph Caspers wirbt für Innungsaugenoptiker

Die Augenoptikerinnungen in Nordrhein-Westfalen setzen ihre Tradition fort, mit prominenten Persönlichkeiten für die Leistungen und Qualität der Innungsaugenoptiker zu werben. Nach Herbert Knebel, Urs Meier, Norbert Blüm und Stefanie Heinzmann tritt in diesem Jahr Ralph Caspers in den Fokus der Kampagne.