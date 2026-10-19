Essilor Stellest in die Liste der „Best Inventions 2026“ von TIME aufgenommen

Essilor Stellest Brillenglas. Bild: Essilor

Auszeichnung in der Kategorie „Gesundheit und Wellness“

Essilor Stellest Brillengläser wurden von TIME zu einer der besten Erfindungen des Jahres 2026 in der Kategorie „Gesundheit & Wellness“gekürt.

Diese Auszeichnung markiert einen wichtigen Meilenstein für Essilor Stellest. Die Brillengläser sind eine Lösung zur Myopie-Behandlung, die das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit bei Kindern verlangsamen sollen.Sie spiegeln zudem das langjährige Engagement von Essilor wider, die Wissenschaft des Sehens voranzutreiben und Augenoptikern, Kindern und Familien sinnvolle Innovationen zu bieten.

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Seit mehr als 175 Jahren widmet sich Essilor der Verbesserung des Sehvermögens durch Forschung, Innovation und Partnerschaften in der Augenheilkunde. Da die Kurzsichtigkeit bei Kindern weltweit weiter zunimmt, ist der Bedarf an frühzeitigen Maßnahmen und evidenzbasierten Behandlungsmöglichkeiten gewachsen.