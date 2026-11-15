Jens Riewa trägt Brille?!

Bild: Jens Riewa/Privat

15 Fragen an Deutschlands bekanntesten Nachrichtensprecher Artikel aus dem FOCUS-Magazin

Ausgabe 11/2026

Ob mit oder ohne Brille: Wenn Jens Riewa um 20 Uhr die tagesschau moderiert, verfolgen das Millionen Zuschauer. Dass der Chefsprecher in diesem Jahr erstmals mit Brille vor der Kamera stand, sorgte gleich für Schlagzeilen. Der Grund war allerdings ziemlich profan: Neue Kontaktlinsen waren nicht rechtzeitig bestellt worden.

Seit mehr als drei Jahrzehnten gehört Riewa zu den vertrautesten Gesichtern des deutschen Fernsehens. Im Gespräch mit FOCUS verrät er, warum er sich privat deutlich weniger ernst nimmt als auf dem Bildschirm, weshalb er einem Augenoptiker die Rückkehr zu Kontaktlinsen verdankt und warum ihm ein großer Koffer auf Reisen unverzichtbar erscheint.

Privat bin ich …

… wirklich ganz anders, als wie wo im Fernsehen.

Brillen sind für mich …

… ein Hilfsmittel, einigermaßen unerkannt durch den Alltag zu kommen. Nur wenn ich losrede, wird die Stimme erkannt und ich kann die Brille auch ablegen. Aber ich kann gut damit leben.

Kontaktlinsen sind für mich …

… während einer Nachtschicht ein Grund für müde Augen und dann wird um 3:40 Uhr schon mal auf Brille gewechselt. Sieht nur eben kaum jemand.

Kontaktlinsen trage ich, seit …

… mir ein Augenoptiker offenbarte, es gäbe auch weiche Linsen. Ich startete nämlich mit harten und an die konnte ich mich nie gewöhnen.

Meine erste Brille war …

… eine exakte Kopie der Brille meines Zahnarztes. Rahmenlos, sündteuer, megaspe­zielle Glasform, die mich sehr seriös wirken lassen sollte. Klappte nicht mal ansatzweise. Ich habe sie heute noch und sie ist praktisch neu und unbenutzt.

Ich trage keine Brille, wenn …

… ich schlafe. Schlafbrillen kann ich nicht ab.

Mein persönliches Lebensmotto lautet …

… „Wird schon wieder.“

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Wenn ich mich mit drei Worten beschreiben müsste …

… großzügig, empathisch, schüchtern.

Mein Berufswunsch mit 18 war …

… irgendwas beim Zirkus.

Ich verreise niemals ohne …

… einen großen Koffer. Zwei Drittel der ­Sachen brauche ich meistens nie. Aber für den Fall, dass …

Mein Tag ist perfekt, wenn …

… ich ihn mit meinem Sohn verbringen kann.

In meinem bisherigen Leben versäumt habe ich …

… öfter NEIN zu sagen.

Demnächst werde ich bejubeln, dass …

… mein Oldtimer auf den richtigen Sattler getroffen ist.

Wenn ich alt bin, werde ich …

… sehr viel mehr reisen als jetzt.

Was ich noch loswerden wollte …

… den Zuschauern gefiel meine Brille neulich durchweg gut. Es hat niemand gemeckert oder gemosert, also alles richtig gemacht bei der Auswahl.

Vielen Dank für das Gespräch.