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Mister Spex: Umsatzrückgang verlangsamt sich im 3. Quartal

VonRedaktion
Außenansicht Mister Spex Store Hamburg-Bergedorf
Das Filialgeschäft bei Mister Spex gewinnt in den ersten neun Monaten des Jahres weiter an Bedeutung. Foto: Mister Spex SE

Strukturreformen und Zukäufe prägen die Entwicklung

In einem weiterhin zurückhaltenden Konsumumfeld hat Mister Spex in den ersten neun Monaten 2026 einen Konzernumsatz von 133,6 Mio. € erzielt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Rückgang von 8%. Im dritten Quartal fiel das Minus mit 4% geringer aus. Gleichzeitig legte das stationäre Geschäft zu, während der Online-Umsatz weiter unter dem Vorjahresniveau blieb.

Das bereinigte EBITDA stieg in den ersten neun Monaten von 4,5 Mio. € auf 5,7 Mio. €. Für das Gesamtjahr bestätigte das Augenoptikunternehmen seine Prognose.

Stationäres Geschäft legt zu

Der Umsatz des Filialgeschäfts stieg in den ersten neun Monaten um 8% auf 53,7 Mio. €. Im dritten Quartal betrug das Plus 4%. Nach Angaben des Unternehmens trugen dazu unter anderem neue Standorte in Berlin und Hamburg sowie die Integration von sechs übernommenen Augenoptikgeschäften bei.

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Im Online-Segment sank der Umsatz in den ersten neun Monaten um 16% auf 79,9 Mio. €. Besonders das Geschäft mit Korrektionsbrillen entwickelte sich schwächer. Im dritten Quartal verringerte sich der Rückgang des Online-Umsatzes auf 8%.

Umbau der Unternehmensstruktur schreitet voran

Mister Spex setzt zugleich den Umbau seiner operativen Strukturen fort. Die Logistik wurde an Arvato übertragen, während Rodenstock die Fertigung von Brillen und verglasten Sonnenbrillen übernommen hat. Nach Unternehmensangaben soll dies die Kostenstruktur flexibler machen.

Zudem wird die Einführung der Plattform Salesforce ausgeweitet. Künftig sollen neben Webshop und Filialen auch Marketing und Kundenservice darüber abgebildet werden. Der schwedische Webshop soll Ende 2026 als erster auf die neue Plattform umgestellt werden.

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