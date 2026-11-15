Myopie-Forschung verändert das Sehen

Bild: Portoprens/Envato

Die Vermessung des Wachstums Artikel aus dem FOCUS-Magazin

Ausgabe 11/2026

Myopie-Management gehört heute zu den dynamischsten Bereichen der Augenoptik. Spezielle Brillengläser, Kontaktlinsen und weiterführende Forschung eröffnen stetig neue Möglichkeiten, die Progression der Kurzsichtigkeit zu verlangsamen. Doch die Grundlagen dafür wurden bereits vor Jahrzehnten gelegt. ­Die ­Geschichte der Myopie-Forschung erzählt von wissenschaftlichen Pionieren, überraschenden Erkenntnissen und einem grundlegenden Wandel: Von der bloßen Korrektur einer Fehlsichtigkeit hin zur gezielten Beeinflussung des Augenwachstums.

Europa ist nicht Asien

In manchen Regionen Ostasiens, insbesondere in den dicht besiedelten Städten, erreicht das Vorkommen von Myopie unter jungen Erwachsenen inzwischen Werte von 80 bis 90%. Eine Entwicklung, die auch bei uns in Europa die Frage aufwirft, ob sich die Kurzsichtigkeit hier in ähnlichem Ausmaß ausbreiten könnte. Die wissenschaftlichen Daten belegen dies jedoch nicht.

Eine 2025 veröffentlichte Metaanalyse in The Lancet Regional Health – Europe untersuchte die Myopie-Prävalenz anhand von 22 Studien aus 14 europäischen Ländern mit insgesamt mehr als 128.000 Teilnehmern. Die durchschnittliche Prävalenz lag bei 23,5%. Beschränkte man die Auswertung auf Studien mit Refraktionsbestimmung unter Ausschaltung der Akkommodation, ergab sich ein Wert von 18,9%. Zwar zeigte sich zunächst ein Anstieg über die untersuchten Zeiträume, nach Berücksichtigung von Alter und Untersuchungsmethode war dieser Trend jedoch nicht mehr eindeutig nachweisbar.

Europa steht demnach somit nicht vor derselben epidemiologischen Situation wie viele ostasiatische Länder. Dennoch ist Myopie auch hier ein relevantes Thema. Insbesondere die mit hoher Myopie verbundenen Risiken für Spätfolgen haben dazu beigetragen, dass die Progressionskontrolle zunehmend in den Mittelpunkt der augenoptischen und ophthalmologischen Versorgung rückt.

Auch die Entwicklung über die vergangenen Jahr(-zehnte) ist interessant: Während früher vor allem eine bestehende Fehlsichtigkeit korrigiert wurde, geht es heute darum, ihre weitere Entwicklung schon sehr früh zu beeinflussen. Verschiedene optische und pharmakologische Möglichkeiten haben inzwischen eine wissenschaftliche Grundlage. Doch der Weg dorthin begann lange vorher.

Schematische Darstellung der Erzeugung von Myopie beim Küken.

Augenwachstum als Forschungsgegenstand

Dass die Entstehung einer Myopie von genetischen Faktoren beeinflusst wird, weiß man. Allerdings ließ sich allein durch Vererbung weder die unterschiedliche Entwicklung innerhalb von Familien noch der starke Anstieg der Myopie-Vorkommen in bestimmten Bevölkerungsgruppen erklären. Somit ging man vielmehr der Frage nach, welchen Einfluss die visuelle Umgebung auf die Entwicklung des Auges hat.

Ein entscheidender Forschungsansatz war die Emmetropisation – jener Prozess, bei dem sich die optischen Komponenten des heranwachsenden Auges so aufeinander abstimmen, dass später alles passt und eine möglichst kleine Refraktionsabweichung entsteht. Lange blieb unklar, ob dieser Vorgang weitgehend einem genetisch festgelegten Entwicklungsprogramm folgt oder durch visuelle Informationen aktiv gesteuert wird.

Bereits in den 1970er-Jahren lieferten Untersuchungen an jungen Primaten wichtige Hinweise auf den Einfluss visueller Erfahrungen. Thomas Wiesel und Elio Raviola zeigten 1977, dass ein früher visueller Reizentzug bei Affen zu einem erheblichen Wachstum des Augapfels und zur Entwicklung einer Myopie führen konnte.

Ein Jahr später veröffentlichten Josh Wallman, Jeffrey Turkel und Joseph Trachtman ihre wegweisenden Untersuchungen an Küken. Die Ergebnisse waren beeindruckend: Sie zeigten, wie stark das Augenwachstum durch visuelle Reize beeinflusst werden kann. Das Hühnerauge entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten zu einem der wichtigsten experimentellen Modelle der Myopie-Forschung.

Die Entdeckung eines biologischen Regelkreises

Besonders interessant waren auch die Arbeiten von Frank Schaeffel, Adrian Glasser und Howard Howland. 1988 konnten sie zeigen, dass das Auge auf optisch erzeugten Defokus mit einer gezielten Veränderung seiner Entwicklung reagiert. Erstmals konnte man nachvollziehen, dass die Refraktionsentwicklung nicht ausschließlich das Ergebnis anatomischen Wachstums ist, sondern durch optische Bedingungen beeinflusst werden kann. Kurz: Das Auge steuert sein Wachstum über das, was es sieht.

Wie genau dieser Prozess abläuft, zeigten zudem weitere Untersuchungen von Wallman et al. Ein Jahr zuvor deckten die Forscher bei Küken mit milchig-durchscheinenden Okkludern nur einen Teil des Gesichtsfelds ab. Die Myopie (im Median −15 dpt) entstand nur in dem Netzhautbereich, dem das scharfe Bild fehlte; der frei sehende Teil blieb nahezu normalsichtig. Entsprechend verlängerte sich der Glaskörperraum nur in der betroffenen Region, das Auge wuchs asymmetrisch. Bei jungen Küken zeigten sich die Veränderungen schon nach drei Tagen. Selbst Küken mit durchtrenntem Sehnerv entwickelten bei Formdeprivation eine Myopie. Das Augenwachstum wird demnach lokal in der Netzhaut gesteuert und nicht allein vom Gehirn. Diese Erkenntnis­ ­gehört bis heute zu den Grundlagen peripherer Defokuskonzepte im Myopie-Management.

Das veränderte die wissenschaftliche Betrachtung der Myopie grundlegend! Kurzsichtigkeit war nicht mehr nur ein optischer Zustand, der durch eine Korrektion ausgeglichen werden musste. Vielmehr wurde deutlich, dass ihre Entwicklung das Ergebnis komplexer physiologischer Prozesse ist – und somit erst die Frage aufkam, ob man diese damit grundsätzlich beeinflussen kann.

Die Peripherie rückt in den Fokus

Zu den Wissenschaftlern, die dieses Verständnis entscheidend erweiterten, gehört Earl L. Smith III. Seine Untersuchungen an Primaten lieferten wichtige Hinweise auf die Bedeutung der peripheren Netzhaut für die Refraktionsentwicklung. Sie zeigten, dass auch außerhalb der Fovea liegende Netzhautregionen das Augenwachstum beeinflussen können.

Daraus entwickelte sich eine für das spätere Myopie-Management zentrale Überlegung: Wenn bestimmte Defokusbedingungen das Augenwachstum stimulieren, könnten andere optische Signale dazu beitragen, die axiale Elongation zu verlangsamen.

Insbesondere der myopische Defokus, bei dem die optische Bildebene vor der Netzhaut liegt, spielte in der Betrachtung eine große Rolle. Die gezielte Erzeugung solcher Abbildungsbedingungen wurde zu einem wichtigen Ansatz für die Entwicklung optischer Myopie-„Kontrollverfahren“.

Allerdings hat sich das Verständnis der retinalen Defokusverarbeitung inzwischen wieder weiterentwickelt. Während früher hauptsächlich die periphere Abbildung im Mittelpunkt stand, beschäftigt sich die aktuelle Forschung zunehmend auch mit foveanahen Netzhautregionen, simultanen Abbildungsbedingungen und retinalen Kontrastverhältnissen. Welche räumliche Verteilung der optischen Signale für eine möglichst wirksame Wachstumshemmung entscheidend ist, bleibt aktuell Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen.

Von der Forschung in die Versorgung

Parallel zu diesen experimentellen Erkenntnissen gewann die epidemiologische Bedeutung der Myopie zunehmend an Aufmerksamkeit. Eine prägende Persönlichkeit dieser Entwicklung war der australische Optometrist und Wissenschaftler Brien Holden, der sich über Jahrzehnte für die internationale Forschung zur refraktiven Versorgung und Augengesundheit einsetzte.

2016 veröffentlichte eine internationale Forschergruppe um Holden eine viel beachtete Prognose zur weltweiten Entwicklung der Myopie. Auf Grundlage von 145 Studien mit rund 2,1 Millionen Teilnehmern schätzten die Autoren, dass bis zum Jahr 2050 nahezu die Hälfte der Weltbevölkerung kurzsichtig sein könnte. Für hohe Myopie prognostizierten sie einen Anteil von knapp 10%. Auch wenn es sich dabei um Modellrechnungen handelt, verdeutlichten die Zahlen die mögliche Trag­weite der Entwicklung.

Gleichzeitig verlagerte sich die Forschung mehr und mehr von experimentellen Modellen zu echten kontrollierten klinischen Untersuchungen am Menschen. Die entscheidende Frage lautete nun nicht mehr allein, ob optische Reize das Augenwachstum beeinflussen können, sondern welche Interventionen die Myopie-Progression bei Kindern tatsächlich verlangsamen.

Die Entwicklung der Orthokeratologie, spezieller weicher Kontaktlinsen, und moderner Myopie-Management-Brillengläser zeigt, wie aus all diesen Erkenntnissen konkrete Versorgungsoptionen entstanden sind. Unterschiedliche optische Designs verfolgen dabei alle das Ziel, neben einer ausreichenden Sehkorrektion auch noch zusätzliche Signale zur Beeinflussung des Augenwachstums bereitzustellen.

Man muss unterscheiden zwischen einem theoretisch plausiblen Wirkmechanismus und einer klinisch nachgewiesenen Wirkung. Die Wirksamkeit eines Produkts lässt sich nicht allein aus seiner optischen Konstruktion ableiten, sondern muss anhand kontrollierter Studien zur Refraktionsentwicklung und axialen Elongation beurteilt werden.

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Eine Forschungsgeschichte ohne Ende

Nach rund fünf Jahrzehnten der ersten wegweisenden Tierexperimente hat sich das Verständnis der Myopie grundlegend verändert. Die Retina gilt heute als wesentlicher Bestandteil eines komplexen Systems, das die Entwicklung des Auges beeinflusst. Welche retinalen Signale dabei entscheidend sind und warum Kinder unterschiedlich auf einzelne Interventionen reagieren, ist allerdings immer noch nicht vollständig geklärt.

Auch die Frage nach dem optimalen Defokusprofil beschäftigt die Forschung weiterhin. Neue optische Designs, verbesserte Messverfahren und langfristige klinische Studien tragen dazu bei, die Mechanismen der Myopie immer genauer zu verstehen.

Für die Augenoptik hat diese Entwicklung weitreichende Konsequenzen. Myopie-Management bedeutet heute neben der Auswahl einer geeigneten Sehhilfe, auch Risikoeinschätzung, Verlaufskontrolle und die Bewertung wissenschaftlicher Evidenz.

Der Rückblick auf die Forschung im Zusammenhang mit der Myopie zeigt: Aus der Erkenntnis, dass sich das Wachstum eines Auges durch visuelle Reize beeinflussen lässt, ist innerhalb weniger Jahrzehnte ein eigenständiges Versorgungsfeld entstanden. Seine wissenschaftlichen Grundlagen reichen zwar weit zurück – doch seine Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen. Wir behalten es im Auge.

Vereinfachte Darstellung nach Holden BA et al. unter Berücksichtigung aller Weltregionen. (Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016;123(5):1036–1042. DOI: 10.1016/j.ophtha.2016.01.006)

Das Hühnerauge – 7 Fakten, die Sie vielleicht noch nicht kannten

Was Küken mit modernem Myopie-Management zu tun haben? Erstaunlich viel. Seit Jahrzehnten liefern ihre Augen wichtige Erkenntnisse darüber, wie visuelle Reize das Augenwachstum beeinflussen. Sieben Besonderheiten eines außergewöhnlichen Sinnesorgans.

1. Hühner sehen die Welt anders

Während der Mensch drei Zapfentypen für das Farbsehen besitzt, verfügt das Huhn über vier spektral unterschiedliche Einzelzapfentypen. Hinzu kommen Doppelzapfen, die vermutlich vor allem der Bewegungswahrnehmung dienen. In den Zapfen sitzen zudem winzige, meist farbige Öltröpfchen, die wie Farbfilter wirken und die Farbunterscheidung verbessern. Das Huhn besitzt damit ein differenziertes Farbsehsystem, das bis in den nahen UV-Bereich reicht.

2. Zwei Augen, zwei Aufgaben

Hühner besitzen eine ausgeprägte visuelle Lateralisation: Während das rechte Auge bevorzugt zur Unterscheidung kleiner Objekte, etwa bei der Futtersuche, eingesetzt wird, ist das linke stärker auf die Wahrnehmung von Gefahren und unbekannten Reizen spezialisiert. Diese funktionelle Arbeitsteilung entwickelt sich bereits im Ei. Da das rechte Auge des Embryos stärker dem einfallenden Licht ausgesetzt ist, werden die visuellen Nervenbahnen unterschiedlich geprägt. Die Augen unterscheiden sich jedoch nicht hinsichtlich ihrer Fern- oder Nahkorrektion, sondern in der Verarbeitung visueller Informationen.

3. Sehen durch das dritte Augenlid

Hühner besitzen neben Ober- und Unterlid ein drittes Augenlid, die sogenannte Nickhaut (Membrana nictitans). Diese hauchdünne, durchscheinende Membran wird vom inneren Augenwinkel aus über die Hornhaut gezogen. Sie schützt das Auge vor Staub, Schmutz und Verletzungen und verteilt gleichzeitig den Tränenfilm. Das Besondere: Da die Nickhaut nicht vollständig undurchsichtig ist, können Hühner auch bei geschlossener Nickhaut weiterhin sehen – wenn auch mit eingeschränkter Bildqualität. Sie funktioniert damit wie eine Art natürliche Schutzfolie. Ein weiterer Unterschied zum menschlichen Auge: Der Lidschluss erfolgt beim Huhn von unten nach oben.

4. Ein Hühnerauge wächst erstaunlich schnell

Das Auge eines frisch geschlüpften Kükens befindet sich noch in einer intensiven Entwicklungsphase. Innerhalb weniger Tage lassen sich Veränderungen der Refraktion und der Augenlänge beobachten. Für die Myopie-Forschung ist das ein entscheidender Vorteil: Prozesse der Emmetropisation, die beim Menschen Jahre beanspruchen können, lassen sich beim Küken innerhalb kurzer Versuchszeiträume untersuchen.

5. Ein Experiment machte Küken berühmt

1978 veröffentlichten Josh Wallman, Joseph Turkel und Joseph Trachtman eine wegweisende Untersuchung. Konnten junge Küken nur nach vorn sehen, entwickelten sie eine ausgeprägte Myopie – im Mittel etwa −10 dpt, einzelne Tiere sogar −24 dpt. Gleichzeitig verlängerten sich die Augen axial. Tiere, die nur zur Seite sehen konnten, blieben dagegen normalsichtig. Auch der Entzug des Formensehens an einem Auge führte zu Myopie. Damit wurde deutlich, dass die visuelle Erfahrung das Augenwachstum steuern kann – ein entscheidender Schritt zum Verständnis der Formdeprivationsmyopie (Kurzsichtigkeit durch eingeschränktes oder unscharfes Sehen).

6. Plus- und Minuslinsen beeinflussen das Augenwachstum unterschiedlich

Ein weiterer Meilenstein folgte 1988: Frank Schaeffel, Adrian Glasser und Howard Howland untersuchten, wie Küken auf optisch induzierte Refraktionsfehler reagieren. Minuslinsen führten hier zu einer verstärkten axialen Elongation, Plus­linsen dagegen zu einem verlangsamten Augenwachstum. Das Auge kompensierte somit den vorgegebenen Defokus durch Veränderungen seines Wachstums. Diese Erkenntnis wurde zu einer wichtigen Grundlage für das Verständnis der visuell gesteuerten Emmetropisation – und späterer optischer Myopie-Kontrollkonzepte.

7. Fast ein Rundumblick

Da die Augen seitlich am Kopf sitzen, überblickt das Huhn ein Gesichtsfeld von rund 300 Grad – der Mensch kommt horizontal auf etwa 200 Grad. Der Preis dafür: Der Bereich, den beide Augen gemeinsam erfassen, ist beim Huhn mit etwa 30 Grad klein, beim Menschen sind es rund 120 Grad. Dieses schmale binokulare Feld vor dem Schnabel nutzt das Huhn vor allem beim Picken. Größere Blickwechsel erfolgen über schnelle Kopfbewegungen.

Die Forschung am Hühnerauge hat entscheidend dazu beigetragen, das Augenwachstum als visuell regulierten Prozess zu verstehen. Die Wirksamkeit heutiger Myopie-Managementprodukte wurde später in klinischen Studien am Menschen nachgewiesen.