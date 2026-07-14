Ocumeda: Augen-Check-Up startet in Italien und Spanien

Ocumeda erweitert sein Vorsorgenetzwerk nach Südeuropa: Der sogenannte Augen-Check-Up ist seit Frühjahr 2026 an ersten Standorten in Italien und Spanien verfügbar. Foto: Ocumeda

Vorsorgenetzwerk wächst auf mehr als 850 Standorte

Nach dem Ausbau in der DACH-Region nimmt Ocumeda weitere europäische Märkte in den Blick. Seit Frühjahr 2026 ist der Augen-Check-Up des Unternehmens an ersten Standorten in Italien und Spanien verfügbar. Damit erweitert Ocumeda sein Netzwerk für die Augenvorsorge auf inzwischen mehr als 850 Standorte in fünf Ländern.

Grundlage für die Expansion sind nach Unternehmensangaben mehr als 500.000 durchgeführte Augenvorsorgeuntersuchungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Der Start in Italien und Spanien ist ein wichtiger nächster Schritt unserer Mission, Augenvorsorge europaweit für Millionen von Menschen einfach zugänglich zu machen“, sagt Geschäftsführer und Gründer Dr. Benedikt Wiechers.

Das Unternehmen plant bereits, die Zahl der Standorte in Italien und Spanien in den kommenden Jahren auszubauen. „Die Erfahrungen aus der DACH-Region zeigen, welchen Unterschied niedrigschwellige Angebote für die Früherkennung machen können. Nun möchten wir dieses Konzept auch in weiteren Ländern etablieren und so dazu beitragen, vermeidbare Sehverluste zu verhindern“, so Wiechers.